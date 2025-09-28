خوفاً من خسارة الانتخابات... رئيس الأرجنتين يطلب من نتنياهو إلغاء زيارته

فلسطين اليوم- وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الموجود حالياً في الولايات المتحدة كان يخطط لزيارة الأرجنتين، لكنّه تلقّى طلباً من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بعدم القيام بها في هذا التوقيت.

وذكرت الصحيفة أنّ الرئيس الأرجنتيني المعروف بدعمه لـ "إسرائيل" يخشى أن تؤثر زيارة نتنياهو عليه سلباً قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وستُجري الأرجنتين انتخابات برلمانية قريباً، ويخشى ميلي أن تُلحق زيارة رئيس الوزراء الضرر به، بعد أن ضعفت شعبيته مؤخراً.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن التأجيل لا علاقة له بـ "إسرائيل"، بل هو قرار عام يتعلق بزيارات أي زعيم عالمي آخر. والأرجنتين من الدول القليلة التي وافقت على استقبال نتنياهو.

وقبل شهر تقريباً، قدم محامو حقوق الإنسان في الأرجنتين شكوى جنائية أمام المحاكم الفيدرالية في البلاد، مطالبين بإصدار أمر باعتقال نتنياهو في حال زيارته البلاد، وذلك في ضوء حادثة «مقتل المسعفين» في رفح في آذار الماضي.