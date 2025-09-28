عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين للمطالبة بوقف الحرب بغزة

فلسطين اليوم- وكالات

شهدت العاصمة الألمانية برلين، أمس السبت، مظاهرة ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ورفضا للصمت الدولي، في مشهد يعكس تحولاً ملحوظاً في الرأي العام الألماني تجاه السياسات الإسرائيلية.

وانطلقت التظاهرة من أمام مبنى بلدية برلين باتجاه نصب "عمود النصر"، واختُتمت بتجمع جماهيري واسع تخلله حفل موسيقي بمشاركة عدد من فناني الراب والهيب هوب. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات حملت شعارات من قبيل: "الحرية لفلسطين"، و"الغذاء والماء حقوق إنسانية"، و"أوقفوا الإبادة في غزة".

وقال داستن هرشفيلد، أحد المشاركين في التظاهرة التي نُظمت تحت شعار "معاً من أجل غزة"، إن الحشود الغفيرة وجهت رسالة قوية بأن "الأغلبية لم تعد تؤيد السياسات الإسرائيلية"، واصفاً ما يحدث في غزة بـ"الإبادة الجماعية".

ووفق الشرطة الألمانية، بلغ عدد المشاركين نحو 60 ألفاً، بينما قال المنظمون إن العدد قارب 100 ألف متظاهر. وقد نشرت السلطات نحو 1800 عنصر أمن لتأمين الفعالية التي مرت بشكل سلمي.

وانتقد حزب اليسار الألماني، أحد الجهات المنظمة للتظاهرة، موقف الحكومة الاتحادية مما يجري في غزة، واصفاً إياه بـ"الصامت وغير الأخلاقي"، داعياً برلين إلى اتخاذ خطوات عملية وفرض ضغوط على "إسرائيل" لوقف حربها على المدنيين.

وتأتي هذه المظاهرة ضمن موجة احتجاجات متصاعدة في أوروبا، وسط تنامي الغضب الشعبي من استمرار المجازر في قطاع غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية هناك.