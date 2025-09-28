لواء احتياط إسرائيلي: الجيش يواجه خطر الانهيار بسبب الاستنزاف

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

حذّر اللواء الاحتياط في الجيش الإسرائيلي "إسحاق بريك" من أن الجيش يواجه خطرًا حقيقيًا بالانهيار، نتيجة الاستنزاف الكبير في القوى البشرية والقدرات العسكرية، جرّاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقال بريك في تصريحات صحفية، إن "الجيش يضعف يومًا بعد يوم"، محمّلاً حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية ما وصفه بـ"المسار الكارثي"، الذي لن يُوقفه سوى إنهاء القتال والتوصل إلى اتفاق لاستعادة الأسرى "الإسرائيليين".

وأضاف: "نحن على حافة كارثة مروعة... الاستمرار في هذا الطريق سيكلف إسرائيل ثمنًا باهظًا لا يمكن تحمّله".

وتأتي تصريحات بريك في ظل تزايد الانتقادات داخل "إسرائيل" بشأن طول أمد الحرب، وتراجع ثقة الجنود والضباط بالقيادة السياسية والعسكرية.