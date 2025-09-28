الصحة تطالب بحماية المرافق الصحية التي تعمل تحت الخطر بمدينة غزة

فلسطين اليوم- غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في تصريح صحفي اليوم الأحد إن عددًا من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في مدينة غزة ما زالت تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين، رغم العدوان المتواصل وشحّ الإمدادات الطبية والإنسانية.

وأشادت الوزارة بجهود الطواقم الطبية والإدارية التي تعمل في ظروف غاية في الصعوبة والخطر، مؤكدة أن استمرار هذه المرافق في العمل يمثل تحديًا بطوليًا للواقع القاسي الذي فرضه العدوان.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، والعمل على توفير الحماية الفورية لهذه المرافق الصحية، وضمان وصول الدعم الطبي والإمدادات الحيوية لاستمرار عملها في إنقاذ الأرواح.

مرفق أسماء المستشفيات والمراكز التي لا زالت تعمل:



