إعلام الأسرى: الأسير سعدات يواجه أوضاعاً صحية متدهورة في عزل سجن مجدو

فلسطين اليوم

أكد مكتب إعلام الأسرى اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، أن الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يواجه أوضاعاً صحية متدهورة في عزل سجن مجدو نتيجة سياسة التجويع والتعذيب والإهمال الطبي.

وأوضح المكتب، أن سعدات (72 عاماً) يعاني من هبوط حاد في وزنه، وتعرض لاعتداء بالضرب على ظهره وجرى تركه في ساحة "الفورة" وهو على حاله لمدة ثلاث ساعات دون علاج، وسط استمرار اعتداءات ممنهجة تهدف للانتقام من رمزيته ومكانته الوطنية.

وحذر من خطورة حالته الصحية ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، واستمرار سياسة العزل والإهمال الطبي تمثل استهدافاً ممنهجاً له كقائد سياسي ووطني.