حماس تنفي تسلمها مقترحات جديدة وتؤكد أن المفاوضات متوقفة

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في تصريح صحفي:" تعقيبًا على ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، تؤكد الحركة أنها لم تستلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة."

وشددت الحركة، على أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت وسائل إعلام عربية ودولية، تحدثت عن خطة أمريكية قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، بمبادرة تتضمن أكثر من 20 بنداً.