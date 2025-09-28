د. أبو سلمية: غزة تُباد عن بكرة أبيها و50 شهيد يرتقي يومياً في المدينة

فلسطين اليوم

أكد د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، أن مدينة غزة تُباد عن بكرة أبيها في ظل إستمرار القصف الإسرائيلي وخروج عدد من المشافي عن الخدمة.

وأوضح أبو سلمية، أن الدبابات تبعد عن مجمع الشفاء مئات الأمتار، وأن الطواقم الطبية تعمل في ظروف غاية في الصعوبة، كما أن هناك ما يقارب من "50" شهيداً بشكل يومي في مدينة غزة وعشرات الإصابات الصعبة و الخطيرة.

وبين، أن محطات تحلية المياه في غزة لم تعد تعمل في أغلب المناطق، كما أن عدد من المنظمات الدولية العاملة في مدينة غزة خرجت عن الخدمة، وفي مقدمتهم منظمة أطباء بلا حدود ، و هذا يزيد الضغط على المستشفى.

أما الأطفال، فأكد د. أبو سلمية، أن الأطفال في غزة عبارة عن شهداء أو مجوعين ، وما يحدث بحق أطفال غزة هي جرائم مقصودة.

ولفت إلى أن الاحتلال لا يدخل شاحنات الطعام والأدوية إلى القطاع و هناك تفاقم في حجم المجاعة و ازدياد في عدد الشهداء جراء سوء التغذية.