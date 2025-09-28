ترقب حذر لموقفي حماس و"إسرائيل" من خطة ترامب..!

فلسطين اليوم

على وقع القصف الإسرائيلي والتدمير والنسف اليومي لمنازل المواطنين، وإجبارهم على التهجير، يسود ترقب حذر، بشأن موقف "إسرائيل" وحركة حماس، من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وقال مسؤول من "حماس" طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة رويترز، أمس السبت إنّ الحركة لم تُعرض عليها أي خطة، في حين لم تُصدر إسرائيل أي رد علني على تصريحات الرئيس الأميركي.

غير أنّ وسائل إعلام عبرية، أفادت، السبت، بأنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب قبل لقائه ترامب في "تعديل أجزاء من بنود خطة واشنطن لوقف الحرب".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمّهم، قولهم إنّه "من المرجح أن تنفذ تل أبيب خطة الرئيس ترامب المكونة من 21 بنداً، بما في ذلك صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس".

وذكرت المصادر أنّ "معظم بنود الخطة الأميركية مقبولة، بل تعتبر مناسبة لإسرائيل، إلا أن هناك أجزاء يرغب نتنياهو في تصحيحها قبل لقائه ترامب"، على حدّ قولهم، دون تفصيل بالخصوص.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأميركي، الاثنين المقبل، في واشنطن بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

والثلاثاء، طرح ترامب خطة من 21 بنداً لإنهاء الحرب على غزة، خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية باجتماعات الجمعية العامة.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة "12" أن مقربين من نتنياهو تحدثوا عن "تغيّر في لهجة ترامب تجاه الحرب في غزة"، مشيرين إلى أنه سيطلب من نتنياهو "جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء الحرب".

وطرحت الإدارة الأمريكية خطة متكاملة مكونة من 21 بنداً، تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل، عبر مجموعة من الخطوات الأمنية والإنسانية والسياسية، بمشاركة دولية وإقليمية.

ومن أبرز ملامح الخطة:

- وقف فوري للحرب وانسحاب تدريجي:

تنص الخطة على وقف شامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية، يتبعه انسحاب مرحلي من قطاع غزة، مع نشر قوة استقرار دولية تعمل على ضبط الأمن وتدريب شرطة فلسطينية.

- تبادل الرهائن والأسرى:

يتم الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين خلال 48 ساعة من بدء التنفيذ، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

- إدارة انتقالية للقطاع:

تُشكل حكومة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة تدير غزة، تحت إشراف هيئة دولية تقودها واشنطن، بالتعاون مع أطراف عربية وأوروبية، تمهيدًا لإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية.

- إعمار القطاع وتدفق المساعدات:

تنص الخطة على إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميًا، وإطلاق مشاريع تنموية لإعادة الإعمار، وتهيئة مناخ اقتصادي يدعم الاستقرار وخلق فرص عمل.

- إقصاء حماس وضمانات أمنية:

تشدد الخطة على استبعاد حركة حماس من الحكم والإدارة، مع تدمير بنيتها العسكرية والأنفاق، وتقديم ضمانات بعدم استخدام غزة لتهديد "إسرائيل".

- رفض التهجير وتحسين ظروف الحياة:

تؤكد الخطة على منع التهجير القسري، مع ضمان الحق في العودة لمن غادر، وتوفير أفق اقتصادي واجتماعي يحفز السكان على البقاء.

- مسار سياسي نحو الدولة:

تفتح الخطة المجال لإطلاق مفاوضات فلسطينية–إسرائيلية برعاية أمريكية، تمهيدًا لتطبيق حل الدولتين، دون تحديد جدول زمني.

الخطة ما زالت في طور النقاش بين الأطراف المعنية، في وقت تتواصل فيه الجهود الأمريكية لضمان توافق دولي وإقليمي على تطبيقها.