حرب الإبادة مستمرة: شهداء وجرحى ونسف وتدمير للمنازل

فلسطين اليوم

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة وفجر اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عدوانها على مجمل مناطق قطاع غزة، تحديداً مدينة غزة التي لم يتوقف فيها النسف والتدمير وإجبار المواطنين على التهجير منها.

وفي أبرز التطورات الميدانيّة والاستهدافات في قطاع غزّة منذ الليلة، وفجر اليوم، ارتقى 6 شهداء وأصيب آخرون في غارة جوية على منزل لعائلة أبو عامر في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

كما ارتقى ️شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال أرضا لعائلة أبو جربوع في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة القريناوي في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، دوت انفجارات ضخمة نتيجة تواصل عمليات نسف المباني السكنية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية في محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" النار في حيّ الرمال غربي مدينة غزة

كما تواصل ال️قصف الجوي والمدفعي بالتزامن مع عمليات نسف وإطلاق نار من زوارق الاحتلال وآلياته شمال ووسط خانيونس.

وخلال الأسبوعين الماضيين، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاره للفلسطينيين في مدينة غزة بمغادرتها والتوجه نحو جنوبي القطاع، خاصة منطقة المواصي التي تضم نحو مليون نازح فلسطيني وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتمتد من غرب خان يونس وحتى غرب رفح.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 65,926 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 167,783 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.