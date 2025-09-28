طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

يتوقع الراصد الجوي أن يسود، اليوم الأحد، طقس حار نسبيا إلى حار، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

وتصل الحرارة في الأغوار إلى نهاية الثلاثينيات مئوية، فيما يكون الطقس مع ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون المعدل السنوي بقليل.

ويكون الطقس معتدلا في المناطق الجبلية، عاديا في السهلية، وحارا في الأغوار. ومع ساعات الليل يسود جو منعش خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يستمر الانخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من المعدل السنوي العام بـ3-4 درجات مئوية، مع أجواء غائمة جزئياً واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق.

يكون الطقس صيفيا عاديا في الجبال والسواحل والسهلية، بينما يبقى شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

ليلا يصبح الجو لطيفا مع بعض البرودة في الجبال ومنعشا في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. ف

ويوم الأربعاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى الأجواء صيفية عادية ضمن المعدلات السنوية، وحارة في الأغوار، حيث تصل الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات مئوية. أما ليلا فيسود طقس لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية.

هذا وقد حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.