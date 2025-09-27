مفوض الأونروا: حملة تضليل شرسة تقودها "إسرائيل" ضد الوكالة

فلسطين اليوم- غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الوكالة تتعرض منذ شهور لحملة "تضليل شرسة وممولة جيدًا" تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لتقويض عملها داخل قطاع غزة وباقي مناطق عملها.

وأكد المفوض العام أن هذه الحملة تستهدف النيل من مصداقية الأونروا، والتشكيك في دورها الإنساني، رغم اعتماد مئات آلاف الفلسطينيين في القطاع المحاصر على خدماتها الأساسية.

ودعا إلى ضرورة رفع الحظر المفروض على دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة، للسماح لها بتغطية الأحداث بشكل مستقل وشفاف، بعيدًا عن الرواية الأحادية التي تروج لها "إسرائيل"، مشددًا على أن الإعلام الحر ضروري لكشف الحقيقة حول ما يجري على الأرض.

ويأتي هذا التصريح في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتزايد الضغوط على الأونروا التي تواجه أيضًا أزمة تمويل حادة نتيجة تراجع دعم بعض الدول نتيجة المزاعم الإسرائيلية.