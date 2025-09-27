الدفاع المدني: الاحتلال يمنع فرق الإنقاذ من الوصول إلى المصابين في غزة

فلسطين اليوم- غزة

أكد الدفاع المدني في غزة اليوم السبت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل رفض جميع طلبات التنسيق التي تقدمت بها إدارة الاستغاثة الإنسانية في الدفاع المدني عبر المؤسسات الدولية، لمنع دخول طواقم الإنقاذ إلى مناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة، والتي يقطنها مصابون يطلقون نداءات استغاثة عاجلة.

وأفادت إدارة الاستغاثة الإنسانية بأنها أرسلت حتى الآن 73 طلب تنسيق إلى الجهات الدولية التي بدورها رفعتها إلى الجيش الإسرائيلي، لكن جميعها قوبلت بالرفض التام، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتدهور صحة المصابين المحاصرين.

وتشمل المناطق الممنوعة من الوصول إليها: الزرقاء، المحطة، شرق النفق في حي التفاح، منطقة الصبرة، وتل الهوا في حي الرمال الجنوبي، وهي مناطق شهدت نداءات مستمرة من المحاصرين.

وحملت إدارة الاستغاثة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن وفاة عدد من المصابين الذين لم يتلقوا إسعافات، واضطر ذوو بعضهم إلى إخلائهم بأنفسهم وسط مخاطر كبيرة.

ويُعد استمرار منع دخول الطواقم الإنسانية انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديدًا خطيرًا لحياة آلاف المدنيين المحاصرين الذين يُحرمون من أبسط مقومات النجاة.