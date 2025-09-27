القناة 13: مواقع أقامها الجيش في غزة أصبحت نقاط ضعف تهدد الجنود

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت قناة "13" العبرية، أن مواقع جيش الاحتلال التي أقيمت داخل قطاع غزة تحت مسمى "معسكرات المدافعون" بهدف حماية الجنود ومنع إعادة تموضع حركة حماس، أصبحت بمثابة "نقطة ضعف خطيرة" واستهداف استراتيجي للمقاومة الفلسطينية.

وأشارت القناة إلى أن هذه المعسكرات، التي كان من المفترض أن تكون مراكز تحصين للقوات، باتت عُرضة لهجمات مستمرة من عناصر المقاومة، بسبب موقعها القريب من خطوط الإمداد اللوجستي وقوافل الإمداد العسكري.

وأضاف التقرير: "الوضع الميداني يشير إلى قلق كبير داخل المؤسسة العسكرية، في ظل تشابه المشهد مع مرحلة ما قبل الانسحاب الإسرائيلي من الحزام الأمني في جنوب لبنان".

وأكدت القناة أن استمرار الحرب يجعل هذه النقاط "أهدافًا سهلة"، ويضع الجيش أمام تحدٍ أمني وتكتيكي متصاعد، في ظل عدم وجود استراتيجية خروج واضحة أو ضمانات للسيطرة الكاملة.