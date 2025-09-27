أردوغان يسخر من نتنياهو ويصفه بـ"زعيم شبكة الإبادة الجماعية"

فلسطين اليوم- وكالات

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومه الحاد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بـ"زعيم شبكة الإبادة الجماعية"، وذلك على خلفية خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أردوغان في تصريحات له: "نتنياهو لم يتمكن من العثور على من يستمع إلى أكاذيبه وتهديداته، فتحدث إلى مقاعد فارغة". وأضاف أن اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين، "ولو جاء متأخراً، هو خطوة مهمة"، مؤكداً أن "التراجع عن الخطأ بحق أشقائنا الفلسطينيين أمر يستحق التقدير".

وفي سياق آخر، حيّا الرئيس التركي المشاركين في "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة، قائلاً: "نرسل تحياتنا لهؤلاء الأحرار الذين يتعرضون لإرهاب الدولة الإسرائيلي، ونسأل الله أن يحميهم ويمهد لهم الطريق".

وتأتي تصريحات أردوغان بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية لـ "إسرائيل" على خلفية عدوانها المستمر على قطاع غزة، والجهود الشعبية المتزايدة لكسر الحصار عن القطاع عبر مبادرات مدنية وإنسانية.