5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للمواطنين غرب غزة

فلسطين اليوم- غزة

استشهد 5 مواطنين وأُصيب آخرون، مساء اليوم، جراء غارة جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مجموعة من المدنيين أثناء تنقلهم بواسطة عربة يجرها حيوان قرب مفترق العباس غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بأن الإصابات تنوعت بين خطيرة ومتوسطة، فيما تواصل الطواقم الطبية جهودها في ظل نقص حاد في المستلزمات الطبية وارتفاع أعداد الضحايا.

ووفق شهود عيان، فإن الغارة استهدفت بشكل مباشر العربة التي كانت تقل نازحين يبحثون عن مساعدات غذائية، ما أدى إلى تناثر الأشلاء في المكان وسقوط ضحايا من المارة.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة من الغارات العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع، في إطار عدوان متواصل أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.