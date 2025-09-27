وزارة الصحة: 77 شهيداً و265 إصابة جراء العدوان المتواصل على غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن 77 شهيدًا، بينهم 3 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و265 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على مختلف أنحاء القطاع.

ووفقاً للوزارة، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 65,926 شهيدًا و167,783 إصابة، في وقت يعاني فيه النظام الصحي في غزة من الانهيار الكامل، ونقص فادح في المستلزمات والأدوية.

وفي بيانها، أوضحت الوزارة أنه تم إضافة 300 شهيد إلى الإحصائية التراكمية، بعد اعتماد بياناتهم من قبل اللجنة القضائية المختصة بملف التبليغات والمفقودين، ما يشير إلى استمرار معاناة العائلات في التعرّف على ذويها وسط الدمار الهائل وصعوبة الوصول إلى المناطق المستهدفة.

كما سجلت الوزارة 17 شهيدًا و89 إصابة جديدة ضمن ما يعرف بـ"شهداء لقمة العيش"، وهم من المدنيين الذين استُهدفوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، ليرتفع العدد الإجمالي لهؤلاء الضحايا إلى 2,560 شهيدًا وأكثر من 18,703 إصابات.

وتحذر وزارة الصحة من كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة مع تزايد عدد الضحايا يوميًا، في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات الطبية والإنسانية، وسط تجاهل دولي للمجازر اليومية المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.