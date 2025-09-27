الاعلام الحكومي: ارتفاع عدد شهداء الصحفيين إلى 252 منذ بداية العدوان

فلسطين اليوم- غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت ارتفاع عدد شهداء الصحفيين إلى 252 منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وذلك بعد استشهاد الصحفي محمد الداية، العامل في "المركز الفلسطيني للإعلام".

وأكد المكتب الاعلامي في بيان له أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمد استهداف الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين بشكل ممنهج في محاولة لإسكات الرواية الفلسطينية، وطمس جرائم الحرب والقتل التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة.

وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات سياسة القتل والاغتيال المتعمدة ضد الطواقم الصحفية، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل المؤسسات الصحفية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها بإدانة هذه الجرائم بحق حرية الصحافة.

كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المتواطئة في الحرب على غزة، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، واصفًا إياها بـ"الجرائم الوحشية النكراء".

وطالب المكتب الإعلامي المنظمات الدولية والحقوقية والصحفية باتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات، ودفع المجتمع الدولي للتحرك الجاد نحو محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية، و*توفير الحماية العاجلة للصحفيين* الذين يواصلون أداء مهامهم في ظروف كارثية.