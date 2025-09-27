فلسطين اليوم- غزة

استشهد الصحفي محمد الداية، اليوم السبت، جراء قصف "إسرائيلي" استهدف خيمة في منطقة أبو عريف في دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وباستشهاد الداية، ترتفع حصيلة الصحفيين الذين فقدوا حياتهم منذ بداية الحرب على غزة إلى أكثر من 252 شهيدًا من العاملين في المجال الإعلامي، وفق إحصاءات نقابات محلية ودولية.

ويأتي استهداف الصحفيين وسط تنديد حقوقي متواصل باستخدام "إسرائيل" للقوة المفرطة بحق الطواقم الإعلامية، ومحاولات إسكات الصوت الفلسطيني من الميدان.