الصحة بغزة: 21 مستشفى خارج الخدمة كليًا في محافظتي غزة والشمال

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن 21 مستشفى في محافظتي غزة والشمال خرجت قسرًا عن الخدمة بفعل الاستهداف المباشر والمتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن ما تبقى من مستشفيات في تلك المناطق مهددة بالإغلاق الكامل في أي لحظة بسبب الحصار، وانقطاع الكهرباء، والنقص الحاد في الوقود والإمدادات الطبية.

ووفق الوزارة، فإن المستشفيات الخارجة عن الخدمة بشكل كامل هي:

- مستشفى الرنتيسي

- مستشفى العيون

- مستشفى كمال عدوان

- المستشفى الإندونيسي

- مستشفى بيت حانون

- مستشفى الدرة

- مستشفى حيفا

- مستشفى اليمن السعيد

- مستشفى الصداقة التركي

- مستشفى الطب النفسي

- مستشفى العودة – جباليا

- مستشفى حمد للتأهيل

- مستشفى الكرامة

- مستشفى سان جون

- مستشفى مسلم التخصصي

- مستشفى العيون التخصصي

- مستشفى مهدي للولادة

- مستشفى الحياة

- المستشفى الميداني الأردني – غزة

- مستشفى القدس – غزة

مستشفيات ما زالت عاملة جزئيًا وتواجه خطر التوقف:

- مجمع الشفاء الطبي

- مستشفى أصدقاء المريض

- مستشفى الخدمة العامة

- مجمع الصحابة الطبي

- المستشفى الأهلي العربي

- مستشفى الوفاء للتأهيل

- مستشفى الحلو

- مستشفى الهلال الأحمر الميداني – السرايا

وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة على حافة الانهيار التام، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الصحية إلى التدخل العاجل لحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وتوفير ممرات آمنة لدخول الإمدادات الطبية والوقود.