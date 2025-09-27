طاهر النونو: المكان الحقيقي لنتنياهو هو السجن وليس الأمم المتحدة

فلسطين اليوم

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، أن الإرادة الفلسطينية والعربية والدولية ستفرض نفسها رغم محاولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التصدي لها.

وأشار النونو في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إلى أن إجبار وفد نتنياهو على التصفيق والصافرات أثناء خطابه بالأمم المتحدة يعكس "جنون العظمة" الذي يعاني منه.

وأضاف أن إذاعة خطاب نتنياهو عبر مكبرات الصوت فوق الدبابات والآليات في قطاع غزة تجسّد ساديته وتعكس حجم التصعيد الذي يقوده ضد الفلسطينيين.

وقال النونو، إن مقاطعة خطاب نتنياهو تعبير واضح عن عزلة إسرائيل الدولية، وأن مكان نتنياهو الحقيقي هو السجن كمجرم حرب وليس في منبر الأمم المتحدة.