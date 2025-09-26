القائد زياد النخالة: شعبنا لن يستسلم ولن يتنازل عن حقوقه

فلسطين اليوم

صرح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد المجاهد زياد النخالة، مساء الجمعة، بأن تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للمقاومة وللشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة ليست جديدة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للقتلة المجرمين، ولن يتنازل عن حقوقه مهما كانت التضحيات.

ويأتي تصريح القائد النخالة ردّا على خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تضمّن تهديدات مباشرة للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأضاف القائد النخالة، أن "الشعب الفلسطيني الذي يرفع راية المقاومة منذ أكثر من مائة عام لن تؤثر عليه التهديدات والأكاذيب، وسيظل وفيًا لتاريخه ولشهدائه، ولن يستسلم مهما كانت التضحيات" .