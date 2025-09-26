لابيد ينتقد بث خطاب نتنياهو في غزة: هذا جنون وسلوك أنظمة ديكتاتورية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الجمعة، قرار بث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر مكبرات الصوت في قطاع غزة، واصفًا الخطوة بأنها "جنون عارم" يعكس سلوك أنظمة ديكتاتورية.

وقال لابيد في تصريح: "لسوء حظ نتنياهو، فهو ليس كيم جونغ أون، وعلى الجيش الإسرائيلي ألا يبثّ خطابات الحاكم عبر مكبرات الصوت، مُعرّضًا جنوده للخطر".

واعتبر أن الخطوة لا تمت بصلة لدولة ديمقراطية، مشيرًا إلى أن استغلال الجيش لأغراض سياسية أو دعائية يمثل تجاوزًا خطيرًا.

وتأتي تصريحات لابيد عقب تقارير إعلامية إسرائيلية كشفت عن نية الجيش بث خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة داخل غزة، في إطار ما وصفته بـ"الحرب النفسية"، وسط تحذيرات عسكرية من المخاطر الميدانية المترتبة على الخطوة.