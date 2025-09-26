47 شهيدًا و142 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 47 شهيدًا و142 إصابة جديدة، جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 65,549 شهيدًا، و167,518 إصابة، في واحدة من أكثر الحملات دموية على المدنيين في تاريخ الصراع.

كما أوضحت الوزارة أن الفترة من 18 مارس 2025 وحتى اليوم سجلت 12,956 شهيدًا و55,477 إصابة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصعيد الاستهداف للمناطق السكنية ومراكز الإيواء.

وأشارت الوزارة إلى أن 5 شهداء و33 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية، جراء استهداف المتجمعين للحصول على المساعدات، ليرتفع إجمالي هذه الفئة إلى 2,543 شهيدًا وأكثر من 18,614 إصابة.

وتواجه المستشفيات في غزة ظروفًا كارثية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، في ظل الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.