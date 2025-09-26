الأونروا: طفل من كل ثلاثة في غزة قضى 24 ساعة دون طعام

فلسطين اليوم- وكالات

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مؤكدة أن طفلًا واحدًا من بين كل ثلاثة أطفال في القطاع لم يتناول أي طعام خلال الـ24 ساعة الماضية، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر.

وقالت الأونروا، في بيان مقتضب، إن "تقييمًا سريعًا للاحتياجات أجري بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية، أظهر أن ثلث أطفال غزة حُرموا من الطعام طوال يوم كامل"، في مؤشر خطير على تعمّق أزمة المجاعة.

وأضافت الوكالة أن الأطفال "يدفعون ثمناً لا يُطاق نتيجة استمرار الحرب والحصار"، مشيرة إلى أن الظروف المعيشية دفعت الكثير منهم إلى العمل القسري أو التسول في محاولة للبقاء على قيد الحياة.

وجددت الأونروا مطالبتها المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف إطلاق النار في غزة، قائلة: "أطفال غزة بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".