8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات

فلسطين اليوم- غزة

أعلن مستشفى العودة في وسط قطاع غزة، اليوم، عن وصول 8 شهداء وعدد من الجرحى إلى قسم الطوارئ، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين في المنطقة الغربية من مخيم النصيرات.

ووفق مصادر طبية، فإن معظم الضحايا من النساء والأطفال الذين فرّوا من مناطق القصف بحثًا عن مأوى آمن، قبل أن تطالهم صواريخ الاحتلال.

ووفق المصادر الطبية، فقد عرف من الشهداء:

1_عليان باسل شبات

2_احمدحسني سليمان

3_محمد عبد الله سليمان

4_عبد الله حسني سليمان

5_حسني احمد سليمان

6_حليمة عماد حسني سليمان

7_ظاهر حسني سليمان

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المخيمات ومراكز الإيواء، في وقت يعاني فيه القطاع من كارثة إنسانية شاملة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، والذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وسط تدهور حاد في الوضع الصحي والمعيشي.