8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات
أعلن مستشفى العودة في وسط قطاع غزة، اليوم، عن وصول 8 شهداء وعدد من الجرحى إلى قسم الطوارئ، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين في المنطقة الغربية من مخيم النصيرات.
ووفق مصادر طبية، فإن معظم الضحايا من النساء والأطفال الذين فرّوا من مناطق القصف بحثًا عن مأوى آمن، قبل أن تطالهم صواريخ الاحتلال.
ووفق المصادر الطبية، فقد عرف من الشهداء:
1_عليان باسل شبات
2_احمدحسني سليمان
3_محمد عبد الله سليمان
4_عبد الله حسني سليمان
5_حسني احمد سليمان
6_حليمة عماد حسني سليمان
7_ظاهر حسني سليمان
وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المخيمات ومراكز الإيواء، في وقت يعاني فيه القطاع من كارثة إنسانية شاملة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، والذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وسط تدهور حاد في الوضع الصحي والمعيشي.