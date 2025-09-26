قناة "كان": عائلات الجنود تحتج على خطة بث خطاب نتنياهو داخل غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت قناة "كان" العبرية عن تصاعد احتجاجات في أوساط أهالي الجنود الإسرائيليين المنتشرين داخل قطاع غزة، وذلك بعد قرار الجيش تنفيذ خطة لبث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الأمم المتحدة عبر مكبرات صوت داخل القطاع.

وأكدت القناة أن عددًا من عائلات الجنود عبّروا عن غضبهم ورفضهم للخطة، معتبرين أنها "تعرض حياة أبنائهم للخطر"، وأشاروا إلى أن "إجبار الجنود على الخروج من مواقع التحصين لتركيب مكبرات الصوت في مناطق ميدانية ساخنة يُعد تصرفًا غير قانوني بشكل واضح".

ويأتي هذا التطور بعد أن نشرت وسائل إعلام عبرية، بينها "هآرتس" و"القناة 12"، تفاصيل عن الخطة التي طُرحت من مكتب نتنياهو كجزء من "الحرب النفسية" ضد سكان قطاع غزة، من خلال بث خطابه الأممي بشكل مباشر داخل مناطق سكنية.

وواجهت الخطة انتقادات من ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، حيث وصفها أحدهم بأنها "فكرة مجنونة"، وسط غياب أي توضيح رسمي من الحكومة أو الجيش حول الفوائد المرجوة منها في ظل التصعيد الميداني المستمر.