منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار الكامل

فلسطين اليوم- غزة

حذّر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من انهيار وشيك للقطاع الصحي في غزة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وتفاقم الكارثة الإنسانية، خصوصًا في مدينة غزة التي تشهد هجمات متواصلة.

وفي بيان صحفي، قال المتحدث، إن الوضع الصحي يتدهور بشكل خطير بسبب استمرار التصعيد العسكري وغياب بيئة آمنة للعمل الطبي.

ولفت الى أن هناك أكثر من 15,000 حالة مرضية حرجة بحاجة ماسة إلى العلاج، كثير منهم من الأطفال والنساء، كما تم تسجيل عدد كبير من الوفيات بسبب سوء التغذية والمجاعة، خاصة خلال الأشهر من يناير حتى سبتمبر 2025.

وأوضح بأن إدخال المساعدات الإنسانية والطبية أصبح شبه مستحيل دون وقف إطلاق النار وضمانات أمنية.

وأكد أن المستشفيات تعمل بقدرة متدنية للغاية، مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار شامل للنظام الصحي.

ودعا المتحدث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي وتسهيل إدخال المساعدات الطبية والإنسانية بشكل عاجل، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أكثر من مليوني إنسان محاصر في قطاع غزة.