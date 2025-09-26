أكثر من 251 صحفيا شهيدا بغزة وحماس تؤكد: العدوان لن يفلح في حجب الحقيقة

فلسطين اليوم

أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن ارتقاء 251 شهيدًا صحفيًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة لن يفلح في حجب الحقيقة.

وقالت حركة حماس في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، "إن الدعاية الصهيونية القائمة على الكذب والتضليل فشلت في تحقيق أهدافها، مشيدة بالمواقف المتضامنة مع الصحفيين والإعلاميين في فلسطين.

وأضافت الحركة أن هذه الانتهاكات البشعة بحق الصحفيين لن تسقط بالتقادم ولن تتمكن من حجب الحقيقة أو إخفاء جرائم الاحتلال، محمّلة الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على مدار 23 شهرًا.

ودعت الحركة الاتحادات والنقابات الصحفية حول العالم إلى تصعيد حراكها التضامني مع الصحفي الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحريك دعاوى قضائية ضد قادة الاحتلال في المحاكم الدولية لإدانتهم بارتكاب جرائم حرب بحق الصحفيين في قطاع غزّة.