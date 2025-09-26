قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من قلقيلية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، ثمانية مواطنين من محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: حمدان ربيع، وعبد الله حجاوي، وحسام مصالحة، وعكرمة نوفل، وسيف عمر مصالحة، وماجد بصلات، عقب مداهمة منازلهم في قرية حجة شرق المدينة وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في منطقة كفر سابا.

ودهمت قوات الاحتلال منزلي الشابين مروان عرباس وعلاء طه، واعتقلتهما بعد أن عبثت بمحتوياتهما وألحقت خرابًا فيهما.