غوتيريش يدعو لمواصلة دعم وكالة الأونروا

فلسطين اليوم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة إلى مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وشدد غوتيريش في تصريح صحفي، على ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات فورية لكون الظروف التي تعمل فيها الوكالة تتدهور يومًا بعد يوم.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الوكالة قدمت مساهمات لا تقدر بثمن في التنمية وحقوق الإنسان والعمل الإنساني والسلام والأمن، بما في ذلك لإسرائيل".

وقال غوتيريش: "لقد اعتمدت أجيال من اللاجئين الفلسطينيين على أونروا للحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى".

وأضاف أن الوكالة اضطرت في الآونة الأخيرة إلى العمل تحت ضغط شديد ومتزايد.