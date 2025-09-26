لازاريني: 370 من موظفي الأونروا قتلوا بنيران الاحتلال بغزة

فلسطين اليوم

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 370 من موظفي الوكالة في قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال لازاريني، في تصريح صحفي: "إنه حتى اليوم، قُتل أكثر من 370 من زملائنا، ولا يستبعد أن يكون العدد أكبر، لكن من الصعب الحصول على معلومات في الوقت الفعلي بسبب الوضع القائم في غزة، وبسبب الحركة الكبيرة للسكان بين شمال وجنوب القطاع".

وأضاف المفوض العام للأونروا أن الوكالة فقدت (410) موظفين ما بين شهيد ومعتقل، خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأشار لازاريني إلى أن "أونروا" ملتزمة بمواصلة رسالتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين.