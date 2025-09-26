الإبادة مستمرة بغزة لليوم 721.. مجازر وتجويع ونسف منازل

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال، لليوم الـ 721 على التوالي، إبادته الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة وجرائم ضد المدنيين والنازحين، وسط تدمير المنازل وتهجير أهلها وحرب تجويع غير مسبوقة.

وصباح اليوم الجمعة، أعلنت مصادر في مستشفيات غزة، ارتقاء 27 مواطنا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 16 في مدينة غزة.

واستشهد 10 مواطنين وأُصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات في منطقة "نتساريم" جنوب وادي غزة وسط القطاع.

استهدفت طائرات الاحتلال فجر اليوم عددًا من منازل المواطنين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين، ولا يزال عشرات آخرون مفقودين تحت الأنقاض

واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين قرب مستشفى أصدقاء المريض بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة ومتواصلة شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وتشهد المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة غزة قصفًا مستمرًا بالمدفعية والطائرات الحربية والمسيرة، تزامنًا مع نسف مبانٍ ومنازل للمواطنين، حيث تركز الاستهداف على أحياء سكنية.