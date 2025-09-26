استشهاد طفلة نتيجة الجوع وسوء التغذية جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن مجمع ناصر الطبي بخانيونس، اليوم الجمعة، استشهاد طفلة بسبب سوء التغذية ونقص العلاج في جنوب قطاع غزة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي، بوفاة الطفلة آيسل سالم صالح العرجا (11 شهرًا) من رفح نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الـ 721 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة وجرائم ضد المدنيين والنازحين، وسط تهجير وحرب تجويع غير مسبوقة.