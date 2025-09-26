كتائب القسام: أوقعنا طاقم ميركفاه بين قتيل وجريح في حي تل الهوى

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، قتل وجرح جنود للاحتلال الإسرائيلي، إثر استهدافها دبابة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأفادت القسام، في بلاغ لها، أن مقاتليها "استهدفوا دبابة من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105 في محيط المستشفى الأردني بمنطقة تل الهوى” في مدينة غزة".

وأكدت القسام أنها "أوقعت طاقمها بين قتيل وجريح".

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لعدوان جيش الاحتلال في غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى ردا على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين منذ عامين.