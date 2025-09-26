إصابة عائلة باحتراق منزلها بقنابل الاحتلال في رام الله

فلسطين اليوم

أصيب فلسطيني وزوجته الحامل، فجر اليوم الجمعة، جراء احتراق منزلهم بعد استهدافه من قوات الاحتلال بقنابل الغاز السام والصوت، خلال اقتحام بلدة بيت ريما شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أمطرت منزل المواطن هيثم مراد الريماوي بالقنابل، ما تسبب في اندلاع حريق داخله، وإصابة زوجته ووالده بحالات اختناق، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الآونة الأخيرة، تتصاعد انتهاكات الاحتلال واعتداءاته ضد مدن وبلدات الضفة الغربية.