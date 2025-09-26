الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة بنابلس ويعتقل أكثر من 20 مواطنا

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واسعة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، واعتقلت 22 مواطنًا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، ومخيمات بلاطة، وعسكر القديم، والجديد، وقرى بيتا وكفر قليل جنوب نابلس، وزواتا غربًا.

وبحسب المصادر، دهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت الصحفيين محمد منى من زواتا، ونواف العامر من كفر قليل، والمواطن عبد الله منصور من كفر قليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال علاء حميدان من ضاحية الأرز، عامر الطنبور وعلاء حسونة من رفيديا، حسني العامودي من شارع كشيكة، ياسر منصور من منطقة وادي التفاح، حسن الصفدي من شارع الباشا، بسام رحمي أبو غزالة، رياض فارس أبو الحسن من إسكان روجيب، عوني الشخشير من منطقة رأس العين، وعمار بريك من خلة الإيمان.

كما طالت اقتحامات قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم والجديد حيث اعتقلت كلًا من أحمد أبو عبدو، رائد مرشود، أبو مهدي مرشود، سليم عبد المجيد ذياب، أحمد صقر، وموسى دويكات من مخيم بلاطة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا وفتشت عددًا من المنازل، واعتقلت المواطنين أسيد معلا، نضال الجاغوب، وأسيد بني شمسة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، المواطنين يوسف جراب، وأمير ظاهر بعد مداهمة منزليهما في بلدة عتيل شمال مدينة طولكرم