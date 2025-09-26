القوات المسلحة اليمنية :نفذنا عملية نوعية في يافا بصاروخ "فلسطين 2"

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الخميس، تنفيذ عملية عسكرية نوعية باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" الانشطاري متعدد الرؤوس، وذلك ضد عدّة أهداف للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، في بيان، أنّ العملية حقّقت أهدافها وتسبّبت بتوقيف الحركة في مطار اللد. وعلى صعيد آخر.

وشدّدت القوات المسلحة اليمنية على أن الدفاعات الجوية تصدّت لعدد من التشكيلات القتالية الإسرائيلية بصواريخ أرض – جو، وأفشلت جزءاً من العدوان على البلاد.

وشن طيران الاحتلال أمس الخميس، عدة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، أسفرت عن استشهاد 8 وإصابة عشرات آخرين.