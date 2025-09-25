كهرباء غزة: اعتداءات الاحتلال تهدد خدماتنا لأكثر من مليوني مواطن

فلسطين اليوم

أكدت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الخميس، أن استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على البنى التحتية للكهرباء يمثل تهديدًا مباشرًا لقدرة الشركة على تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 2.3 مليون مواطن.

هذا التصريح يأتي بعد تعرض المقر الرئيسي لشركة الكهرباء بمدينة غزة، اليوم الخميس، لأضرار جسيمة طالت الطوابق الدنيا من المبنى المكون من ثمانية طوابق، مخلفة خسائر بالغة في مقدرات وطنية وأصول مركزية للشركة.

وأوضحت الشركة أن المقر الإداري، القائم منذ أكثر من عشرين عامًا، يحتضن مختلف الإدارات المركزية ويعد القلب المؤسسي للشركة، مشيرةً إلى الخسائر التي تكبدتها منذ بداية العدوان في 2023، والتي شملت تدمير خمس مبانٍ تابعة للشركة بالكامل وأضرار جزئية بأربعة مبانٍ أخرى، تدمير سبعة مستودعات ومخازن مركزية، وخسارة أكثر من 52 مركبة، إلى جانب أضرار واسعة في شبكات الكهرباء.

وطالبت الشركة المجتمع الدولي بضمان حماية البنى التحتية الكهربائية ووقف الاعتداءات على الشبكات والمباني، والحفاظ على سلامة الطواقم العاملة، والسماح الفوري بإدخال المعدات ومواد الصيانة الضرورية.

وأكدت شركة كهرباء غزة استمرارها في أداء دورها الوطني في خدمة المواطنين ودعم المؤسسات الطبية والإنسانية، مشددة على أن الكهرباء حق إنساني أصيل يجب أن يُصان لأكثر من مليوني فلسطيني محرومين منذ بدء العدوان.