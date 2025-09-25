الخارجية اليمنية: الاحتلال فشل بتحقيق أي هدف ميداني في اليمن

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الخارجية اليمنية، مساء اليوم الخميس،أن الاحتلال الإسرائيلي فشل بضرباته على اليمن، في تحقيق إنجاز ميداني، ولذلك يستهدف المدنيين والبنية التحتية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، مساء الخميس، إن "اليمن سيواصل الرد على العدوان، وستستمر في تلقين العدو أقسى الدروس".

وشددت الخارجية اليمنية على أن العدوان المستمر على اليمن، "لن يزيد اليمنيين إلا إصرارًا على مساندة ودعم قضية الأمة المركزية، فلسطين، وجرحها النازف في غزة".

وأعلنت وزارة الصحة في صنعاء استشهاد 8 وإصابة عشرات آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على صنعاء.