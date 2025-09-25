إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا

فلسطين اليوم

أصيب فلسطيني، مساء اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، أن طواقمها "تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالقدم لشاب (18 عامًا) في مخيم قلنديا، خلال اقتحام قوات الاحتلال له".

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مساء اليوم حي كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي وكثيف نحو منازل المواطنين.