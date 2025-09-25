شركة مايكروسوفت تعطّل خدمات يستخدمها جيش الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم الخميس، أنها عطلت مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي تستخدمها وحدة تابعة لجيش الاحتلال.

ويأتي قرار مايكروسوفت بعد أن خلصت مراجعة داخلية، إلى وجود أدلة أولية تدعم تقارير إعلامية عن نظام مراقبة في غزة والضفة الغربية.

وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث، إن الشركة بدأت المراجعة بعد أن نشرت صحيفة الجارديان مقالا عن اتهامات لوحدة تابعة لجيش الاحتلال.

وفي آب أغسطس الماضي، نشر تحقيق مشترك لصحيفة الجارديان ومجلة 927+، وموقع لوكال كول الناطق بالعبرية، يفيد بأن وكالة مراقبة عسكرية إسرائيلية استخدمت نظام أزور التابع لمايكروسوفت، لتخزين كميات كبيرة من تسجيلات المكالمات الهاتفية من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.