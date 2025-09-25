ترامب: نعتقد أن التوصل الى اتفاق ينهي حرب غزة بات قريبا

فلسطين اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بات قريبا.

وأضاف ترامب في البيت الأبيض "يجب أن اجتمع مع الجانب الإسرائيلي... أعتقد أن بوسعنا إنجاز ذلك. آمل أن نتمكن من إنجازه. يموت كثير من الناس، لكننا نريد استعادة الرهائن المحتجزين دفعة واحدة".

وأردف "سيكون علي إقناع الجانب الإسرائيلي بالمضي قدما لإطلاق سراح الرهائن والجميع يريد أن يرى نهاية لحرب غزة".

وقال ترامب، "عقدنا اجتماعا ممتازا مع قادة منطقة الشرق الأوسط بشأن غزة وأصبحنا قريبين من التوصل لصفقة"، مشيرا إلى إلتقائه مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن.

واعتبر الرئيس الأميركي أن اجتماعهم كان رائعا، وأنهم بحثوا أمورا حاسمة.

