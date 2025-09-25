حركة الجهاد تدين عدوان الاحتلال على اليمن وتؤكد وحدة الدم والمصير

فلسطين اليوم

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس، عدوان الاحتلال على مواقع مدنية في اليمن، واصفةً الهجوم بأنه همجي ويهدف إلى ارتكاب مجازر بحق الشعب اليمني وتدمير منشآت مدنية.

وقالت الحركة في بيانها: "إن الوحشية التي اتسم بها عدوان اليوم تثبت حجم الألم الذي يلحق بالكيان جراء صمود الشعب اليمني العزيز، ودقة العمليات النوعية التي تنفذها القوات اليمنية المسلحة" .

وأكدت الحركة، أن امتزاج دماء الشعبين اليمني والفلسطيني في سبيل حماية مقدسات الأمة هو وسام شرف وعزة وكبرياء.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على وحدة الموقف المقاوم في وجه الاحتلال، معتبرة أن الاعتداءات المتكررة على الشعوب العربية والإسلامية تستدعي موقفًا موحدًا يضع حدًا للعدوان ويصون كرامة الأمة.