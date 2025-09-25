إصابة 3 جنود للاحتلال باشتباك مع المقاومة بغزة

فلسطين اليوم

أكدت مصادر عبرية، اليوم الخميس، إصابة 3 جنود للاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباك مع المقاومة الفلسطينية في مدينة غزة.

وأفادت المصادر، بأن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا بجراح مختلفة في اشتباك بمدينة غزة.

و منذ مطلع الشهر الجاري، يشن جيش الاحتلال عدوانا بريا على مدينة غزة، تزامنا مع تكثيف عمليات القصف وتدمير الأبراج والبنايات السكنية وتفجير العربات المفخخة وسط الأحياء السكنية، ومخلفا مئات الشهداء والإصابات ودمارا هائلا.