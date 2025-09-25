48 شهيدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 48 فلسطينيا، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

وأفادت مصادر طبية، بنقل 11 شهيدا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، و19 شهيدا إلى مستشفى الأقصى، و6 إلى مستشفى العودة، و2 إلى مستشفى المعمداني، و10 إلى مستشفى الشفاء.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو توهة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما استهدفت غارة أخرى بناية سكنية ثانية قرب مطعم التاج في شارع اليرموك وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الطفلة حنان مطر "7 أعوام" جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين بالقرب من مسجد التوبة غرب دير البلح وسط قطاع غزة، إضافة لاستشهاد مواطنين في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ووصلت شهيدة طفلة وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من مسجد التوبة غرب مدينة دير البلح.

كما استشهد المواطن زهير الهمص متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوع اثر قصف خيمة في مواصي القرارة شمال غرب خانيونس.

وقال مستشفى شهداء الأقصى، إن عدة إصابات وصلت جراء قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع ارتفعت إلى 65,502 شهيدًا و167,376 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.