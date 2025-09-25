48 شهيدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
استشهد 48 فلسطينيا، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.
وأفادت مصادر طبية، بنقل 11 شهيدا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، و19 شهيدا إلى مستشفى الأقصى، و6 إلى مستشفى العودة، و2 إلى مستشفى المعمداني، و10 إلى مستشفى الشفاء.
واستشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو توهة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
واستهدفت غارة جوية إسرائيلية حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما استهدفت غارة أخرى بناية سكنية ثانية قرب مطعم التاج في شارع اليرموك وسط مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد الطفلة حنان مطر "7 أعوام" جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين بالقرب من مسجد التوبة غرب دير البلح وسط قطاع غزة، إضافة لاستشهاد مواطنين في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
ووصلت شهيدة طفلة وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من مسجد التوبة غرب مدينة دير البلح.
كما استشهد المواطن زهير الهمص متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوع اثر قصف خيمة في مواصي القرارة شمال غرب خانيونس.
وقال مستشفى شهداء الأقصى، إن عدة إصابات وصلت جراء قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 83 شهيدًا و216 إصابة جديدة، مشيرةً إلى أن العديد من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
وأضاف التقرير أن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 وحتى اليوم شهدت 12,939 شهيدًا و55,335 إصابة، فيما ارتفع عدد شهداء "شهداء لقمة العيش" إلى 2,538 شهيدًا وأكثر من 18,581 إصابة، بينهم 7 شهداء و50 إصابة خلال الساعات الأخيرة نتيجة استهداف المواطنين أثناء انتظار المساعدات.