سلوفينيا تحظر دخول نتنياهو وبن غفير وسموتريتش إلى أراضيها

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام سلوفينية، إن الحكومة أعلنت اليوم الخميس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزيري الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش "أشخاصا غير مرغوب فيهم" في البلاد.

ونقلت رويترز أن سلوفينيا فرضت حظر دخول لأراضيها على نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.

ويأتي قرار الحظر هذا على خلفية مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وسموتريتش وبن غفير لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وكانت سلوفينيا من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات اقتصادية وسياسية ضد كيان الاحتلال على خلفية الحرب في غزة.