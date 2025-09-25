المعابر والحدود: استئناف العمل على معبر الكرامة غدا الجمعة

فلسطين اليوم

أعلن رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، اليوم الخميس، استئناف العمل على معبر الكرامة اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة في كلا الاتجاهين.

ودعت "المعابر والحدود"، في بيان لها المواطنين والمسافرين إلى متابعة منصاتها الرسمية لمتابعة أي تحديثات تتعلق بعمل المعبر.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية من أن قرار سلطات الاحتلال إغلاق معبر الكرامة سيكون له تداعيات جسيمة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في فلسطين.

ويوم الثلاثاء، أوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإغلاق معبر الكرامة ابتداءً من الأربعاء وحتى إشعار آخر "بشكل كامل"، أمام مرور البضائع والأشخاص.