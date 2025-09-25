السيد الحوثي: مقاومة غزة تجسد الصمود والثبات في مواجهة الاحتلال

فلسطين اليوم

قال قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إن عمليات المقاومة في غزة، التي تنوعت بين القنص ونصب الكمائن وتفجير العبوات والهجمات الصاروخية، تعكس صمودًا إيمانيًا بطوليًا وثباتًا عظيمًا للمجاهدين في مواجهة العدو الإسرائيلي، رغم استمرار المجازر والحصار الخانق على القطاع.

وأوضح الحوثي أن "الاحتلال، وعلى مشارف اكتمال عامين من عدوانه، يواصل حربه الوحشية وإبادته الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مكثفًا جرائمه في مدينة غزة، وممارسًا سياسة التجويع والتعطيش بحق أكثر من مليوني فلسطيني".

وأشار إلى أن العدوان يترافق مع تصعيد في الضفة الغربية وازدياد وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى والتضييق على المقدسيين، في إطار مخطط متكامل للاستيطان والضم والتهجير القسري.

وقال السيد الحوثي، إن هذا الأسبوع شهد عملية جريئة نفذتها كتائب القسام في محيط بركة الشيخ رضوان استهدفت تجمعًا لجنود وآليات العدو، بالتوازي مع هجمات صاروخية نفذتها القسام وسرايا القدس على مواقع العدو في جنوب وغرب غزة باستخدام صواريخ محلية الصنع، الأمر الذي ألحق خسائر مباشرة حاول الاحتلال التغطية عليها بالحديث عن "حوادث سير"