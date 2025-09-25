8 شهداء و 142 مصابا في سلسلة غارات إسرائيلية على صنعاء

فلسطين اليوم

شن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت وسائل إعلام يمنية أن 13 غارة إسرائيلية استهدفت حيا سكنيا في شارع الرقاص بمديرية معين بالعاصمة صنعاء، ومحطة ذهبان الكهربائية وحيا سكنيا بمنطقة حد، كما استهدفت الغارات منطقة النهدين في مديرية السبعين.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية، استشهاد مواطنين، وإصابة 48 آخرين في حصيلة أولية جراء العدوان الإسرائيلي على صنعاء.

وذكرت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي أن الهجوم على صنعاء استهدف غرفة سيطرة تابعة لقيادة الأركان التابعة للقوات المسلحة اليمنية ومخازن أسلحة، فيما قالت القناة 14 أن الهجوم على صنعاء استهدف ناشطين، ومقرات قيادية ومخازن أسلحة.

وأعلن وزير جيش الاحتلال،يسرائيل كاتس، توجيه ضربة قوية لصنعاء، وذلك في إطار عملية "الطرد السريع".