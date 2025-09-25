ارتقيا بعد اشتباك مع قوات الاحتلال

سرايا القدس تزف شهيدين من مجاهدي سرية طمون كتيبة طوباس

الساعة 02:04 م|25 سبتمبر 2025
فلسطين اليوم

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، شهيدين من مجاهدي سرية طمون كتيبة طوباس بالضفة المحتلة، اللذين ارتقيا إلى العلا بعد اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت السرايا في بيان صحفي: نزف الشهيد القائد علاء جودت سليمان، والشهيد المجاهد محمد قاسم سليمان ، من مجاهدي سرية طمون كتيبة طوباس ، اللذين ارتقيا إلى العلا صباح اليوم بعد خوضهما اشتباكا مسلحا لعدة ساعات مع قوات العدو ، التي حاصرتهما بمنزل في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية المحتلة.